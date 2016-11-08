  • 08.11.2016
    17:05
    Черкаська область є лідером у питанні призначення житлових субсидій.
  • 08.11.2016
    12:12
    Деталі конкурсу на посаду голів РДА
  • 07.11.2016
    13:01
    "Орізон" "пустять з молотка"
  • 07.11.2016
    13:01
    Ремонт правої полоси руху по трасі Сміла - Черкаси, мають скоро завершити
  • 04.11.2016
    11:11
    В країні запрацював новий сервіс моніторингу електронних закупівель DoZorro
  • 04.11.2016
    10:10
    "Братва" знову рветься до влади
  • 03.11.2016
    20:08
    Сміляни погрожують перекрити залізницю через загрозу замерзнути
  • 03.11.2016
    00:12
    В соцмережах закликають до протесту проти призначення нового начальника ГУНП
  • 03.11.2016
    00:12
    На Смілянщині знайшли небезпечний вантаж
  • 02.11.2016
    21:09
    Сміляни знову мерзнуть
  • 02.11.2016
    15:03
    До уваги учасників АТО!
  • 02.11.2016
    15:03
    Е-декларації Рудика та Федоренко теж привертають увагу
  • 02.11.2016
    14:02
    Міська влада знову "кинула" Смілянських медиків
  • 01.11.2016
    13:01
    Влада починає боротьбу зі стихійною торгівлею
  • 28.10.2016
    13:01
    На Черкащині перевірять готовність оперативно-мобільних груп

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