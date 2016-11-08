Черкаська область є лідером у питанні призначення житлових субсидій.

Трохи згас ажіотаж навколо призначень (читаємо «конкурс») голів РДА по колишньому 198 смілянському округу. Перемогу у конкурсі здобули: у Кам`янці – Богдан Солошенко, у Смілі – Олександр Беззубий і у Черкаському район...