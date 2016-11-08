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Черкаська область є лідером у питанні призначення житлових субсидій.За інформацією Интерфакс-Украина , житлові субсидії призначені 6,4 млн українських сімей, про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. "Ми маємо сьогодні призначені субсидії на рівні 6,4 млн сім...
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Деталі конкурсу на посаду голів РДАТрохи згас ажіотаж навколо призначень (читаємо «конкурс») голів РДА по колишньому 198 смілянському округу. Перемогу у конкурсі здобули: у Кам`янці – Богдан Солошенко, у Смілі – Олександр Беззубий і у Черкаському район...
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"Орізон" "пустять з молотка"СЕТАМ запустив у продаж майно смілянських підприємств-банкрутів. Про це повідомив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов. -ДП «СЕТАМ» уклало угоду з Першою українською міжрегіональною товарною бірж...